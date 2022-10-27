اجتماع عراقي طارئ للتصويت على حكومة السوداني

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وقال في كتاب رسمي إلى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي: «نرسل إليكم البرنامج الحكومي لغرض عرضه على البرلمان وتحديد موعد لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية»، وأضاف «سنقوم لاحقا بإرسال أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية».وحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف، تضم الكابينة الوزارية 23 حقيبة موزعة بواقع 12 لقوى الإطار التنسيقي الشيعي، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي، و6 حقائب لتيار رئيس البرلمان العراقي، و4 حقائب للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني وحقيبة للأقلية المسيحية.
وأجري السوداني، أمس، عملية التدقيق النهائية للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية، وذكر أنه «سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية «. ورجحت المصادر تمرير الحكومة داخل البرلمان بسهولة بأصوات قوى الإطار التنسيقي الشيعي والكتل السنية والكردية التي تمثل جميعا الكتلة الأكبر.
رئيس الحكومة العراقية الجديد
- 52 عاما عمره مع توليه الحكومة
- 20 عاما خبرة في العمل السياسي
- 5 من أفراد عائلته أعدمهم صدام حسين
- 2003 بداية ممارسته السياسة
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