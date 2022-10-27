فلسطين تطالب إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية

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وحذر الشيخ في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله مع القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، من مخاطر «التصعيد الإسرائيلي وعنف المستوطنين» في الأراضي الفلسطينية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أمس، إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية لإعادة الاستقرار والهدوء.وحذر الشيخ في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله مع القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، من مخاطر «التصعيد الإسرائيلي وعنف المستوطنين» في الأراضي الفلسطينية.

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