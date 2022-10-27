لبنان يبدأ العودة الطوعية للنازحين السوريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت السلطات اللبنانية، أمس، المرحلة الأولى للعودة الطوعية للنازحين السوريين.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، انطلقت من مقر دائرة الأمن العام في النبطية، الرحلة التي تضم النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا في منطقة النبطية، وذلك بإشراف دائرة الأمن القومي- شعبة معلومات الجنوب.

وقامت دورية من شعبة معلومات الجنوب بمرافقة الحافلة التي تقل النازحين إلى مركز الأمن العام في المصنع الحدودي. وكان المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، قال في مؤتمر صحفي، إن إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم «واجب وطني»، مشيرا إلى أن عدد النازحين السوريين حاليا في لبنان يبلغ مليونين و80 ألفا.