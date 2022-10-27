الكويت تطالب بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت دولة الكويت موقفها الثابت تجاه قضايا الحد من انتشار الأسلحة بأشكالها المختلفة، مرحبة بأي تقدم محرز في هذا الميدان، عملا بمبدأ إزالة خطر نشوب الحروب.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس، عن الملحق الدبلوماسي عبدالرحمن الهاشم، في بيان ألقاه أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قوله «إن الانفاق العسكري خلال العام الماضي تجاوز حاجز تريليوني دولار، مؤكدا ضرورة توفير الموارد البشرية والاقتصادية والفكرية لأغراض سلمية.

وأثنى على الجهود المبذولة لنزع السلاح الإقليمي وأبرزها معاهدات إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي في كل من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وآسيا الوسطى. ودعا الهاشم إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة تطبيقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الصادرة عن مؤتمر المراجعة عام 1995 والتي تمثل جزءا رئيسا من اتفاق التمديد اللانهائي للمعاهدة بهذا الخصوص.

وقال « نتطلع إلى المؤتمر الثالث برئاسة جمهورية لبنان الشقيق حول انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والمقرر عقده الشهر المقبل».