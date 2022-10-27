شكرا لقرائتكم خبر الجسر البري السعودي يحمل 530 حقيبة إيوائية لباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 530 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة جامشورو بإقليم السند بباكستان، استفاد منها 3.710 أفراد، ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» لدعم الشعب الباكستاني عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددا من المدن والأقاليم.

على صعيد آخر، سلم فريق المركز 61 طنا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جيبوتي، بحضور القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي عبدالهادي العتيبي، ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي في جيبوتي ماريا نجوروجي، وعدد من المسؤولين الجيبوتيين وفريق المركز.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة، ممثلة في المركز، لدعم الأمن الغذائي للفئات المتضررة والمحتاجة حول العالم.