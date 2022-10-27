الجسر البري السعودي يحمل 530 حقيبة إيوائية لباكستان

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على صعيد آخر، سلم فريق المركز 61 طنا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جيبوتي، بحضور القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي عبدالهادي العتيبي، ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي في جيبوتي ماريا نجوروجي، وعدد من المسؤولين الجيبوتيين وفريق المركز.وتأتي هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة، ممثلة في المركز، لدعم الأمن الغذائي للفئات المتضررة والمحتاجة حول العالم.
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