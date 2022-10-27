شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الشيوخ": وضع استراتيجية للصناعة بالمؤتمر الاقتصادى سيحقق انطلاقة كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة لإعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام المؤتمر الاقتصادى أن هناك تكليفاً واضحاً لرجال الصناعة بالتعاون مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية للقطاع لمدة 10 سنوات قادمة، على أن يتم الانتهاء منها بحد أقصى 3 شهور من الآن، سيحقق انطلاقة كبرى للقطاع الصناعى.

وقال المنزلاوى فى تصريحات له، إن وضع استراتيجية للصناعة المصرية يحقق مجموعة من الأهداف المهمة، فى مقدمتها تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر، وأيضاً عدم تصدير المواد الخام من خلال إنشاء مشروعات صناعية جديدة لتحويل المواد الخام إلى منتجات صناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتصدير الفائض لمختلف اسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

وأكد أن التعاون فيما بين مستثمرى القطاع الصناعى ووزارة الصناعة، سيؤدى إلى صياغة استراتيجية ناجحة، خاصة وأن مستثمرى القطاع الصناعى ليسوا على دراية كاملة بمختلف التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الصناعى فقط، ولكن لديهم رؤية واضحة لإيجاد حلول قابلة للتنفيذ فى مواجهة مختلف التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الصناعى، مشيراً إلى ضرورة الإسراع فى وضع هذه الاستراتيجية مع الأخذ فى الاعتبار أن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنجازات ومشروعات قومية كبرى بمختلف المجالات بصفة عامة وفى مجال المشروعات القومية الكبرى الخاصة بالبنية التحتية والاساسية من شبكة الطرق القومية والأنفاق والمحاور والكبارى، جعل مهمة رجال الأعمال والاستثمار والصناعة سهلة فى إقامة المشروعات الجديدة بمختلف المجالات.