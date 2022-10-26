تسعة قتلى في «هجوم إرهابي» في مدينة شيراز بجنوب إيران

26 أكتوبر , 2022 مزار شاه شراغ في مدينة شيراز (أرشيفية) قتل تسعة أشخاص في هجوم استهدف حرم مرقد ديني في مدينة شيراز بجنوب إيران نفذه ثلاثة مسلحين «إرهابيين» الأربعاء، وفق ما أفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية. وأفاد الموقع عن «استشهاد تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح بعدما هاجم ثلاثة إرهابيين مرقد شاه جراغ (مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم) في شيراز»، مؤكداً توقيف اثنين من المهاجمين.

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