26 أكتوبر , 2022
تحدي «كيا» على «تيك توك» يخطف حياة 4 مراهقين.
تسبب تحدٍ على «تيك توك» بوفاة 4 مراهقين في نيويورك، بعد تعرض السيارة التي كانوا يقودونها لحادث سير.
ويقوم التحدي كيا على مشاركة مقاطع فيديو لخطوات عن كيفية سرقة سيارة باستخدام سلك شحن USB فقط، ومفك براغي.
وبحسب «دايلي ميل» البريطانية، فإن سيارة من نوع «كيا» كانت تقلّ 6 مراهقين، تحطمت في مدينة بوفالو بنيويورك الإثنين، ما تسبّب بوفاة 4 منهم.
وأشارت تحقيقات الشرطة إلى أن المراهقين سرقوا سيارة «كيا» بعد مشاركتهم في التحدي المنتشر على التطبيق منذ الصيف.
وقال مفوض شرطة بوفالو، جوزيف غراماغليا، للصحافيين إنه يعتقد أن المراهقين في الحادث المميت، شاركوا في التحدي.
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