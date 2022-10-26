آبل تلغي خططها لتطوير جهاز آيباد رخيص

نيويورك: أعلنت شركة آبل عن خط إنتاج 2022 من أجهزة آيباد الأسبوع الماضي، ولكن يبدو أن تشكيلة الأجهزة كان من الممكن أن تكون أكثر إثارة للاهتمام لو استمرت الشركة في خططها لإنتاج جهاز آيباد رخيص الثمن، ولكن تم إلغاء هذه الخطط في نهاية المطاف.

وكانت آبل تعمل على جهاز آيباد بميزانية محدودة مصنوع بشكل أساسي من البلاستيك ويتضمن لوحة مفاتيح قابلة للفصل في الصندوق بأقل من 500 دولار. لكن هذا الجهاز قد لا يرى النور أبداً بعد إيقاف خطط إنتاجه.

ووفقاً لبلومبيرغ، فإن جهاز آيباد الذي تم إلغاؤه كان سيستخدم ظهراً بلاستيكياً بدلاً من الألومنيوم الذي تستخدمه جميع إصدارات الجهاز اللوحي. وبقدر ما قد يكون هذا تغييراً كبيراً، يقول المنشور إنه تم التخلي على ما يبدو"عن الفكرة لصالح العروض الحالية للشركة.

ومن الملحوظ أيضاً تضمين لوحة مفاتيح بلاستيكية، والتي ربما كانت منتجاً جديداً آخر منفصل عن لوحات مفاتيح آيباد الأخرى التي تقدمها آبل في الوقت الحالي.

ويتكهن مراسل بلومبرج، مارك جورمان، أن سعر الجهاز الملغى ولوحة المفاتيح البلاستيكية المجمعة تشير إلى أن شركة آبل ربما كانت تتطلع إلى التنافس مع أجهزة كروم بوك الشهيرة التي أصبحت شائعة في المدارس.

ونظراً لعدم وجود الكثير من المعلومات الملموسة حول جهاز آيباد البلاستيكي، فلا توجد طريقة لمعرفة كيف سيكون أداؤه مقارنة بأجهزة آبل اللوحية الأخرى ذات الميزانية المحدودة مثل آيباد ميني، بحسب موقع فون أرينا.