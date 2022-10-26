انت الان تتابع خبر تأكيد أمريكي جديد: لا نرى مجالاً لإحياء الاتفاق النووي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكين بخصوص المفاوضات النووية: "في الوقت الحالي لا أرى إمكانية على المدى القصير للمضي قدما".

وأردف: "لماذا؟ لأن الإيرانيين سيواصلون محاولة إدخال قضايا غير جوهرية في النقاشات حول خطة العمل الشاملة المشتركة".



كما تعهد أن تمنع الولايات المتحدة إيران من تطوير سلاح نووي.

وتابع: "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي عمليا أفضل وسيلة وأكثرها فاعلية".

وجاءت هذه التصريحات غداة اتهام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بـ"المماطلة" في إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه زمن ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.