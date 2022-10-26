شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. مقتل عنصر من الحرس الثوري في همدان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الرسمية أن أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني قُتل برصاص "مثيري الشغب" في مدينة ملاير غرب البلاد، وذلك تزامنا مع مرور 40 يوما على وفاة مهسا أميني.

وقالت الوكالة "قُتل أحد أفراد جهاز مخابرات الحرس الثوري في ملاير بإقليم همدان برصاصة مباشرة أطلقها بعض مثيري الشغب في الإقليم".

وتوفيت أميني في 16 أيلول سبتمبر/ الماضي، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران، ما أطلق شرارة احتجاجات مستمرة منذ أكثر من شهر في جميع أنحاء البلاد.

مقتل طالبة إيرانية ضربت بالهروات خلال الاحتجاجات

تستمر التحركات الطلابية في إيران تنديدًا بقتل السلطات للطلاب والطالبات واعتقال المئات منهم خلال الاحتجاجات المستمرة على مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بطهران.

واليوم تظاهر طلاب جامعة همدان للتكنولوجيا في حرم الجامعة منددين بمقتل الطالبة ناجين عبد المالكي عقب تعرضها للضرب بالهراوات على يد قوات الأمن خلال قمعهم تظاهرة طلابية في همدان يوم الأربعاء في 12 أكتوبر.

وردد الطلاب في حرم الجامعة هتافات منددة بالنظام بينها هتاف «عدونا في الداخل.. كذب القول إنها الولايات المتحدة».

وبدأ الطلاب مسيرة تحت شعار «سأقتل، سأقتل من قتل أختي»، لكنهم اضطروا للتراجع أمام قوات الأمن وقوات الباسيج التي أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريقهم. كما صعد طلاب في حرم جامعة همدان آزاد إلى المنصة تضامنًا مع جامعة همدان لتكنولوجيا وصرخوا بهتاف «الموت للديكتاتور».

وكان مجلس اتحاد الطلاب في همدان أفاد اليوم أن طالبة الهندسة الطبية في جامعة همدان للتكنولوجيا ناجين عبد المالكي (21 عاما) من قرية قروة بمحافظة كردستان قتلت يوم الأربعاء في 12 أكتوبر عقب احتجاجات في مدينة همدان جراء تعرضها لنزيف حاد نتيجة إصابتها بضربات متعددة بالهراوات على رأسها وجمجمتها، وتوفيت بعد عودتها إلى سكن الطلاب.

وبحسب بعض طلاب جامعة همدان للتكنولوجيا شهود العيان، فإن عناصر القوات الأمنية والعلاقات المسلحة بعد أن علموا بوفاة الطالبة، هرعوا على الفور إلى السكن الداخلي للجامعة، وبدأوا في تهديد الطلاب الذين تم إبلاغهم بالأمر.