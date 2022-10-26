تركيا تحتجز طبيبة زعمت استخدام الكيماوي في العراق

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وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية كردية، طلبت فينجانجي إجراء تحقيق مستقل في المزاعم القائلة: إن الجيش التركي استخدم أسلحة كيميائية محظورة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) في العراق.وقالت الرابطة الطبية التركية في بيان، إنه لا يوجد أساس قانوني للتحقيق، متهمة الحكومة باتخاذ إجراءات تعسفية.
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