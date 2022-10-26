شكرا لقرائتكم خبر تركيا تحتجز طبيبة زعمت استخدام الكيماوي في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتجزت السلطات التركية شيبنام كورور فينجانجي، رئيسة الرابطة الطبية التركية، بناء على اتهامات بالدعاية الإرهابية، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية كردية، طلبت فينجانجي إجراء تحقيق مستقل في المزاعم القائلة: إن الجيش التركي استخدم أسلحة كيميائية محظورة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) في العراق.

وقالت الرابطة الطبية التركية في بيان، إنه لا يوجد أساس قانوني للتحقيق، متهمة الحكومة باتخاذ إجراءات تعسفية.