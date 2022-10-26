خان يطلق مسيرة احتجاجية في باكستان

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وقال للصحفيين في مدينة لاهور شرق البلاد «نحن نسعى لثورة ناعمة»، مشيرا إلى أن المسيرة سوف تكون سلمية، وتمثل الجولة الأخيرة من صراعه للإطاحة بما سماه حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف «المستوردة»، وأضاف أنه منفتح على الحوار، وعلى استعداد للسجن من أجل ما يؤمن به.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان عن تنظيم مسيرة احتجاجية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بعد غد، في خطوة تعد محاولة أخيرة من جانب خان للإطاحة بالحكومة.وقال للصحفيين في مدينة لاهور شرق البلاد «نحن نسعى لثورة ناعمة»، مشيرا إلى أن المسيرة سوف تكون سلمية، وتمثل الجولة الأخيرة من صراعه للإطاحة بما سماه حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف «المستوردة»، وأضاف أنه منفتح على الحوار، وعلى استعداد للسجن من أجل ما يؤمن به.

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