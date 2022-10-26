مقتل مسؤولة في الحزب الحاكم في إثيوبيا

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وأوقفت سلطات أمن المطار الشرطي واقتادته للتحقيق لمعرفة ملابسات ودوافع الحادث الغامض، وتعد هذه أول حادثة من نوعها في إثيوبيا يطلق فيها شرطي النار على مدني داخل مطار. وجويرية إبراهيم هي عضوة البرلمان بإقليم الصومال الإثيوبي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتلت مسؤولة في الحزب الحاكم في إثيوبيا برصاص شرطي في حادث غامض ونادر لا تزال ملابساته غير معلومة. وأطلق شرطي في مطار مدينة جيغجيغا بإقليم الصومال الإثيوبي شرق البلاد النار على عضوة اللجنة المركزية لحزب الازدهار الحاكم، جويرية إبراهيم، مما تسبب في مقتلها وجرح 4 آخرين.وأوقفت سلطات أمن المطار الشرطي واقتادته للتحقيق لمعرفة ملابسات ودوافع الحادث الغامض، وتعد هذه أول حادثة من نوعها في إثيوبيا يطلق فيها شرطي النار على مدني داخل مطار. وجويرية إبراهيم هي عضوة البرلمان بإقليم الصومال الإثيوبي.

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