شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: انتخابات الهيئة العليا ستتم بشكل ديمقراطى وبإشراف قضائى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الاستعدادات النهائية لإنتخابات الهيئة العليا المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة.

وأعرب رئيس الوفد،عن ارتياحه لكافة الإجراءات التي تم إتخاذها ومنها الإشراف القضائي الكامل من قبل هيئة النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى خروج انتخابات نزيهة وشفافة، وبشكل ديمقراطي تعبر عن قيم الوفد.

وقال الدكتور راغب مصطفي رئيس لجنة الانتخابات، إن اللجنة في حالة طوارئ وانعقاد دائم وحتى انتهاءالانتخابات وذلك من أجل الوقوف على أية مشكلات أو عقبات قد تواجه أعضاء الجمعية العمومية والعمل على حلها في أسرع وقت، مشيرًا إلي أن اللجنة تتابع بشكل يومي الإجراءات التي تخص العملية الانتخابية من تجهيز المقر وتجهيز لجان الاقتراع وتركيب كاميرات داخل لجان الاقتراع لنقل وقائع الانتخابات علىشاشات عملاقة لأعضاء الجمعية العمومية والمرشحين منذ بدء التصويت حتى الفرز.

وأكد رئيس اللجنة على أهمية خروج الانتخابات بالشكل الذي يليق بحزب الوفد وتاريخه راجياً الجميع الالتزام بكافة التعليمات التي صدرت من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخاباتحتى تكون هذه الانتخابات مثال يحتذى به في المستقبل. وأضاف رئيس اللجنة أنه تم تجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي والأمني للجنة المشرفة على عملية الاقتراع والتصويت في مقر الاقتراع وذلك لتيسير الإجراءات خلالعملية التصويت.

وقال رئيس اللجنة إنه تم تعليق الكشوف النهائية الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية للإطلاع عليها ومعرفة رقم العضو في الكشوف الانتخابية كما هو متبع في كافة انتخابات الحزب.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، إن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لنتسمح بدخول المرشحين أو مندوبيهم أو أيعضو إلي لجان الاقتراع ويسمح فقط بدخول الناخب وذلك للتيسير وخروج الانتخابات بالشكل المطلوب.

وأشار إلي أن اللجنة شددت على أهمية إتباع الإرشادات التي تم وضعها من قبل المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية لتوفير كافة السبل والوسائل التي تسهم فى تسيير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على الناخبين وأعضاء الهيئة الوفدية.