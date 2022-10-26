شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: قرارات الحماية الاجتماعية دعم جديد للمواطن فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن القرارات التي اتخذت وتم الإعلان عنها من قبل رئيس الوزراء بخصوص الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدني للأجور وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء ترجمة حقيقية علي أرض الواقع لدعم وحماية المواطن من الأزمات العالمية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل علي رفع معاناة المواطنين.

وأشار فرحات إلي أن قرارات الحكومة اليوم هي دعم حقيقي من الرئيس السيسي للمواطنين مشيرا إلي أن هذه القرارات جاءت استجابة لمقترحات المؤتمر الاقتصادي، بالاستفادة من كل الأطروحات التى تم تقديمها على النظرة الاجتماعية والانحياز لملف العدالة الاجتماعية.

وتابع: الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطنين والغالبية العظمى من الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة أو الفئة الأولى بالرعاية لذلك كانت التوجيهات بزيادة الأجور وحزمة الحماية الاجتماعية المواطنين معلنا تقدمه بالشكر والعرفان لفخامة الرئيس على هذه القرارات.