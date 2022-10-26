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وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد يُكرمان الفائزين بمنحة المشروعات الصغيرة - صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

كرّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء، أبناء المحافظة الفائزين بمنحة تمويل المشروعات الصغيرة بالتعاون مع منظمة Confejes (مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية).

وأوضح "الزملوط" أن المحافظة حصدت 6 مشروعات من إجمالي 8 مشروعات فائزة على مستوى الجمهورية، جرى اختيارها وتقديم تمويل نقدي لأصحابها بقيمة 80 ألف جنيه لكل منهم، لإقامة مشروعات صغيرة في المجالات الزراعية والصناعية المختلفة، مقدمًا التهنئة للفائزين ومتمنيًا لهم التوفيق في مراحل التنفيذ المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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