فتح الاشتراك في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن لطلاب مدرسة "الإمام الطيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، فتح باب اشتراك لطلاب مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة دورة الشيخ نصر الدين طوبار ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وتنقسم المسابقة إلى الفروع التالية:

- الفرع الأول خاص بحفظ القرآن الكريم كاملًا بقراءة كاملة، مثل قراءة الإمام عاصم برواية قالون، وورش أو أية قراءة أخرى من القراءات العشر ( علمًا بأن هذا الفرع للذكور فقط).

- الفرع الثاني: الصوت الحسن في التلاوة المجودة مع إتقان الأحكام والمقامات الصوتية( الذكور فقط).

- الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية واحدة مع إتقان أحكام التجويد وحسن الأداء(للإناث).

- الفرع الرابع: الابتهال والإنشاد الديني( للذكور فقط).

- أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي:

- ألا يقل سن المتسابق عن ١٦ عامًا، ولا يزيد عن ٣٠ عامًا.

- لا يحق للمتسابق المشاركة إلا في فرع واحد فقط.

- ألا يكون المتسابق قد فاز بأحد المراكز في الدورات السابقة دوليًا.

وتقام تصفيات المسابقة بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين؛ حتى يتم اختيار الفائزين منهم للمشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية، التي ستبدأ في يوم ال١٧ من شهر نوفمبر المقبل للعام الحالي.

- الاشتراك في مسابقة بورسعيد الدولية، سرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي"

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