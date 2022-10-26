"حماة الوطن": قرارات الحماية الاجتماعية تساعد المواطن على مواجهة التضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أكد حزب حماة الوطن، أن حزمة القرارات الجديدة التي أصدرتها الحكومة لمزيد من الحماية الاجتماعية، تأتي في وقت مناسب تماشياً مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي.

وأشار الحزب - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار العلاوة الاستثنائية واستمرار الدعم المالي بالبطاقات التموينية والكهرباء، كلها قرارات تساعد المواطن على مواجهة التضخم العالمي الذي تتأثر به بالطبع الدولة المصرية.

وأكد البيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن المصري، وكذلك للاقتصاد المصري وهو ما ظهر بالقرارات الحكومية الأخيرة من رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه مع وضع آلية تعويض للعمالة في الشركات التي توقفت عن العمل.

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