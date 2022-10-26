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مصرع شاب في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالوادي الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، في حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول جثة شاب إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين اصطدام سيارة بدراجة نارية بقرية "أبو هريرة" التابعة لمركز الفرافرة، أسفر عن مصرع وائل علي محمد، 30 عامًا، إثر إصابته بنزيف في المخ جراء الحادث.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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