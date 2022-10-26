إيران.. 15 قتيلاً وإصابات في استهداف لزوار ضريح واتهامات لـ"أجانب" بتنفيذ الهجوم



قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 15 شخصاً قُتلوا وأصيب عشرة آخرون، في هجوم على ضريح "شاه جراغ" بمدينة شيراز، فيما قال موقع تابع للأمن الإيراني إن المنفذين "أجانب".



من جانبها، قالت وكالة إعلامية تابعة للسلطة القضائية في إيران، إن ثلاثة مسلحين دخلوا الضريح الواقع في جنوب البلاد، الساعة الـ5:45 مساء بالتوقيت المحلي (14:15 بتوقيت غرينتش).



فيما قالت وكالة "إرنا" إن المهاجمين تصرفوا مثل "الإرهابيين التكفيريين"، على حد تعبيرها، ونقلت عن مساعد الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية بمحافظة فارس، إسماعيل محبي بور، قوله إن المسلحين أطلقوا النيران صوب الزوّار.



كذلك أفادت الوكالة بأن السلطات الإيرانية ألقت القبض على اثنين من العناصر المسلحة، وأشارت إلى أن عمليات البحث عن عنصر ثالث لا تزال مستمرة، ولفتت إلى أن الهجوم وقع في واحدة من أكثر الساعات ازدحاماً في الضريح.



من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن موقع "نور نيوز" الإيراني التابع لجهاز أمن إيراني كبير، قوله إن "منفذي الهجوم على ضريح شيراز ليسوا مواطنين إيرانيين"، دون أن يحدد جنسية المهاجمين.



بدورها، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أن "منفذ الهجوم بدأ بإطلاق النار ببندقية كلاشينكوف أثناء دخوله الصحن الشريف وكان يحمل مخازن رصاص إضافية".



(رويترز)