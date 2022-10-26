شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: قرارات الحكومة وفق توجيهات الرئيس السيسي تعالج ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه كان يعتقد أن المؤتمر الاقتصادى سيركز على مناقشة قضايا طويلة المدى، ولكنه ناقش قضايا حالية أيضا، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادى أسفر عن قرارات طيبة لم يتوقعها أحد ونتائج سريعة.

وأضاف عماد الدين حسين، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة، أن صدى قرارات الحزمة الاجتماعية الجديدة بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة وستعالج تداعيات ارتفاع الأسعار الحالية وربما أى تحرك جديد فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "قرارات مجلس الوزراء اليوم، أظن أن تأثيرها مهم ورسالة من الحكومة للناس أنها تشعر بالحالة الاجتماعية اللي هما فيها وفي ثمن كبير ادفع، والرئيس دائما يتحدث عن تحمل المصريين بشجاعة للقرارات الاقتصادية"، مفيدا بأن الزيادات التي أقرت يستفيد منها حوالي من 5 إلى 5.5 مليون مواطن.