شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد البدرى: تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة تؤكد دعم الرئيس السيسي للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطبيقها بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين تأتي حماية للمواطن المصرى من آثار الأزمات التى يشهدها العالم، لافتا إلى أنه ورغم الأزمات الاقتصادية العالمية إلا أن الدولة المصرية تسير بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، وفي الوقت ذاته ألغت دول متقدمة توفير أى سبيل للدعم لمواطنيها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي يعمل دائما على إرساء قواعد التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولم يشعر المواطن بفقدان أو غياب سلعة أساسية فى حين تعانى دول عظمى من أزمات اقتصادية كبرى، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يشعر بوجع وآلام المواطن ويعمل من أجل التخفيف عليه.

وأوضح أن الدولة لديها خطة اقتصادية واجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية من ناحية، ودعم المواطن في مواجهة هذه الأزمة من ناحية آخرى، مشيرا إلى أن الدولة حاليا تعمل من أجل دعم المواطن.