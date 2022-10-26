شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب": قرارات الرئيس السيسي بزيارة الأجور تاريخية فى صالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية تضمنت رفع الحد الأدني للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، فضلا عن منح علاوة اجتماعية لجميع العاملين وأصحاب المعاشات بمقدار 300 جنيه شهريا، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي للقطاع الخاص والشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة لدعم العمالة شريطة عدم الاستغناء عنها.

وأكد "عبد الفضيل"، أن هذه الزيادات تعتبر تاريخية تصب في صالح المواطن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد ذلك فى كلمته بالمؤتمر الاقتصادى عندما وجه الحكومة بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ذلك له معنى قوى وعميق وأبعاده ليست اقتصادية فقط، إنما تمتد لتكون اجتماعية وسياسية وإنسانية، مما يؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بوجع وآلام المواطن، كما يجب ألا ننسى أن هذه الزيادات جاءت في ظل الظروف العالمية والتضخم والركود العالمي غير المسبق، مما يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح للبناء والتنمية والجمهورية الجديدة.

ووصف "عبد الفضيل" قرارات الرئيس السيسي بالشجاعة لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين وأنه واحدا منهم ويشعر بمعاناتهم.

وأعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن عمال مصر يقفون خلف قيادة الرئيس السيسي الرشيدة صفا واحدا جنودا أوفياء مخلصين وحراس أمناء مؤيدين جميع خطواته على الصعيدين الداخلي والخارجي.