شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تطالب ببروتوكول تعاون بين "التنمية الصناعية" و""الثروة المعدنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة الثروة المعدنية، لدعم التعاون بين الجهات المعنية وشدد علي ضرورة إعداد مذكرة بالمعوقات التي تعوق الاستثمار والتي تواجه الهيئة وتحول دون تحقيق أعلى عائد من هذا الثروة غير المستغلة بالشكل الأمثل وعرضها علي اللجنة لحلها .

ومن جانبه اكد النائب علاء قريطم، خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي في ختام الموتمر الاقتصادي اتسمت بالمكاشفه والمصارحه ووضح بان الدولة لديها خطه كامله للنهوض بالاقتصاد الوطنى، وجميعا واثقين بأن مصر أرض كنوز وخيرات.

وشدد قريطم علي ضرورة التعاون والتكامل بين الهيئات الاقتصاديه لدعم الخطط الاستثماريه والدخول بالمستثمرين المصريين في دعم القطاع واسناد بعض الفرص التي تحتاج الي مستثمر أجنبي نطرحها.

ومن جانبه أكد خالد الشامي رئيس هيئة الثروة المعدنية بأن هناك خطه طموحه بإجمالى الناتج المحلى، وهناك مزيد من الفرص الاستثمارية واستغلال كافة الخدمات المعدنية صخر مصر الشرقية وسيناء ووضع مصر على خريطة التعدين العالمى، من أجل توطين الصناعات تعمل بالتوازي 2030.

وأضاف الشامى بأن الهيئة أتاحت المعلومات عبر الموقع الإلكتروني وعرض حزم المعلومات والبيانات المتاحة.

ولفت بان الهيئة قامت قامت بالتحول الرقمى من خلال قاعدة بيانات متكاملة لسهولة الوصول إليها بإنشاء بوابة إلكترونية وإنشاء منصة إلكترونية بالإضافة إلى تحديث خريطه التعدين بما فيها كل المعادن في الصحراء الشرقية وسيناء ولدينا خطة للنهوض بالرمال البيضاء بمشاركة القطاع الخاص في بعض الخامات المعدنيه منها الفوسفات والرمال البيضاء والرصاص والزنكة وقامت بروتوكول مع هيىة المواد النوويه البيئه جامعه القاهره مستورد الخامات ولدينا المواد الطبيعية توصيه.