شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب العدل: 5 ملايين مواطن يستفيدون من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن توصيات المؤتمر الاقتصادي إيجابية للغاية وعملت على أكثر من نقطة خاصة بالاقتصاد ومسألة الشراكة مع القطاع الخاصة، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي ناقش أمورا فنية كثيرة لتذليل العقبات أمام الاقتصاد.

وأشاد النائب عبد المنعم إمام، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "قرارات اليوم إيجابية جدا وأبرزها رفع الحد الأدنى للأجور وبناء عليه كل الجهات الحكومية بيتم رفعها، وفي حوالي 5 مليون أسرة ستفيد من هذه الزيادة الاخيرة".

وشدد النائب عبد المنعم إمام، على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور، متابعا: "الحزمة الاجتماعية الجديدة يتطلب معها النظر في المجلس الاعلى للأجور وسرعة تفعيل دوره، وهذا المجلس مسئول للوصول إلى عدالة في الاجور ويحصل عملية موازنة بين كل الأجور والدرجات ونحث الحكومة على الاستمرار في تفعيل دور المجلس الاعلى للأجور".