شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" تطالب وضع معايير لخطة المنشآت الرياضية تحقيقا للمساواة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اجتماعا اليوم الاربعاء ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، عددا من طلبات الإحاطة حيث ناقشت طلب بشأن تأخر إسناد تطوير ملاعب مراكز الشباب "منشأه شنوان- العسالتة- منشأه بخاتي-الدلاتون-ميت عافية-منشأه عصام" مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

وقال الدكتور أشرف البجرمى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، إنه قد تم إدراج إحلال ملعب منشأة بخاتى ضمن الخطة المركزية للوزارة وإنشاء ملعب خماسى للعام المالى 2022/2023، كما أوضح أنه مدرج إحلال ملاعب (الدلاتون- ميت عافيه- منشأة عاصم) ضمن الخطة المركزية للعام المالى 2023/2024، ومدرج ايضاً إحلال ملاعب (منشأة شنوان- العسالتة) ضمن الخطة المركزية للعام المالى 2024/2025.

وفى هذا السياق أكد النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة على ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بإفادة اللجنة بالمعايير التي يتم بناء عليها تحديد مراكز الشباب المدرجة في خطة الوزارة سواء للإنشاءات أو للإحلال والتجديد.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي بشأن عدم تفعيل نقل ولاية أرض الإصلاح الزراعي لمركز شباب الغابة-أنور المفتي-أبو حمص-محافظة البحيرة ضمن خطة الوزارة لهذا العام، حيث طالب بنقل ملكية الاراضى المقام عليها مراكز الشباب محل طلب الإحاطة من هيئة الإصلاح الزراعى الى وزارة الشباب والرياضة.

وأشار الى أن الشباب يقوم بسداد إيجار تلك الأراضى منذ عام 1968 فضلاً عن مشكلة مركز شباب المدينة بأبو حمص المقام على مساحة 11 ألف متر مربع والتي تتمثل في مديونيته البالغة 4 ملايين جنيه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالشباب الذى يمثل 60% من الشعب المصرى والعمل على غرس الانتماء فيهم من خلال عدة وسائل من أهمها توفير مراكز للشباب يمارسون فيه الرياضة وأنشطتهم المختلفة، مؤكداً على ضرورة إلغاء وزير الشباب والرياضة لقراره الخاص بدمج مراكز الشباب.

وردًا على طلب الإحاطة أوضح عبد الخالق عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن مركزي شباب الغابة وأنور المفتى معروضان على مجلس الوزراء لإدراجهما ضمن مبادرة "حياة كريمة" وفور الموافقة سيتم الانتهاء من إجراءات نقل ولايتهما.

وتعقيباً على ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أوضح النائب احمد العرجاوي أن جميع مراكز الشباب التي أدرجت ضمن مبادرة " حياة كريمة" لم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وانما تم ادراجها بناءً على ترشيحات المحافظين للوزارات مشددًا على ضرورة أن يكون هناك اجراء رسمي من هيئة الإصلاح الزراعى.

وطالب بإعادة مناقشة الامر ورفع مذكرة للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ومحاسبة الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.