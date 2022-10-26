شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تطالب بخريطة استثمارية للمحاجر والفرص المتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، حضور رئيس هيئة الثروة المعدنية والتنسيق التام مع هيئة التنمية الصناعية بإعداد خريطة استثمارية عن الكميات المتاحة من المحاجر وأماكنها في السوق المحلي ليتم وضعها في الخريطه الصناعية للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن المشكلات التي تواجه منظومة استثمار واستغلال الثروة المعدنية الوطنية، وتعدد جهات الاشراف والرقابة وتضارب الإجراءات للحصول على الموافقات والتراخيص وطول مدتها.

وشدد محمود على ضرورة عقد اجتماع بعد قمة المناخ، للوقوف علي مدي تنفيذ توصيات اللجنة، مؤكدا أن علاقة البرلمان والحكومة علاقة تكاملية، لمصلحة البلاد ودعم الخطط الاستثمارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين، مشددا علي ضرورة استغلال دفعه الموتمر الاقتصادي في دعم الترابط بين الوزارات والهيئات.