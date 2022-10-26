انت الان تتابع خبر خلال يوم.. 40 حريقاً في عموم العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، عن تسجيل 40 حريقاً في عموم العراق خلال 24 ساعة.