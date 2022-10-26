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خلال يوم.. 40 حريقاً في عموم العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، عن تسجيل 40 حريقاً في عموم العراق خلال 24 ساعة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 ساعة الماضية في عموم المحافظات بلغت (40) حادث حريق".

 

واضافت أن "عدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث بلغت (1) واجب"، مبينة ان "واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغت (1) واجب".

 

واشارت مديرية الدفاع المدني الى ان "عدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث بلغت (1) اصابة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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