انت الان تتابع خبر بمصنع لهواتف "آيفون".. رصد عشرات الإصابات بكورونا في الصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والمصنع الواقع في مدينة تشنغتشو (وسط الصين) يوظف حوالي 300 ألف شخص.

وأكدت مجموعة "Foxconn" التي تدير المنشأة أن العمليات والإنتاج مستقران نسبيا رغم رصد الإصابات، وفق ما نشرته وكالة "فرانس برس".

وقالت المجموعة إنه تم رصد عدد قليل من الإصابات دون تحديد عددها، ووصفت الشائعات المتداولة على الإنترنت حول وجود عشرات الآلاف من الإصابات، بأنها خاطئة بالكامل.



وأضاف البيان أن الأثر يمكن السيطرة عليه، مؤكدا أن توقعات الإنتاج لهذا الفصل تبقى دون تغيير.

وتعد الصين آخر اقتصاد كبير يطبق سياسة مشددة لمكافحة كوفيد، تشمل عمليات إغلاق متكررة وفحوصات للسكان عدة مرات أسبوعيا وفترات حجر طويلة.