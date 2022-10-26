شكرا لقرائتكم خبر عن الحرف التراثية أبرز طلبات الجمعيات النوبية بجلسات التنسيقية بشأن الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلساتها النقاشية فى محافظة القاهرة حول محاور الحوار الوطنى، حيث عقدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية جلسة نقاشية مع رؤساء الجمعيات النوبية والعاملين بالعمل العام، وأصحاب الجمعيات الأهلية الفاعلة والمؤثرة بالمجتمع النوبى.

بدأ اللقاء بحديث النائبة مرثا محروس عن انطلاق نواب التنسيقية بين جميع فئات المجتمع لسماع الرؤى الحقيقية للمواطن على الأرض، وكذلك الحديث عن أهمية الحوار الوطني لنقل كل تحديات المجتمع النوبى، تزامنأ مع إرادة القيادة السياسة للاستماع لكل فئات المجتمع المصرى.

واستعراض الحاضرون عدد من المشكلات الهامة سواء التي تواجه المواطن النوبي من قلة المواصلات وتمهيد الطرق، وانعدام الامكانيات الصحية والتعليمية وغلاء الأسعار، وضرورة احياء الحرف اليدوية النوبية، بالإضافة إلي رؤيتهم الخاصة في محاور الحوار الوطني والحراك السياسي الذي يحدث في الشارع المصرى.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.