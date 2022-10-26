شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات الصناعة والتصدير تتصدر لقاء تنسيقية شباب الأحزاب مع مستثمرى المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة حوارية تحت عنوان "الصناعة فرص وتحديات" بالمحلة الكبرى استكمالاً لجلساتها حول الحوار الوطني بشتى ربوع مصر.

واستضاف النائب أحمد القناوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من رجال الصناعة وأصحاب الأعمال بمدينة المحلة الكبرى، حيث استمع إلى المشكلات التي تواجه أصحاب الصناعات المختلفة، ومناقشة العقبات التي تواجه الصناعة في الآونة الأخيرة من وجهة نظر المُصنعين.

وتطرق الحوار إلى عدة محاور أبرزها صعوبة الحصول على المادة الخام، وسبل توفيرها، وكذلك صعوبات عمليات الاستيراد والتصدير، وأزمة سعر الصرف، وارتفاع نسبة التضخم، نتيجة الأزمات العالمية في الأونة الاخيرة .

كما ناقش الحوار تعزيز الصناعات المحلية من أجل التصدير وبعض التوصيات اللازمة لخلق مناخ أفضل للصناعة، حيث وعد النائب الحضور برفع التوصيات إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعرضها في الحوار الوطني.

وأكد قناوي أنه بصدد إقامة لقاءات أخرى في مناطق مختلفة بالمحلة الكبرى خلال الفترة المقبلة للاستماع إلى رؤى ووجهات نظر مختلفة في مختلف المحاور، كما أوضح أنه سيأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات، وستتم صياغتها مع عرض الحلول المقترحة للمشكلات والعقبات، للعمل على حلها من أجل ازدهار الصناعة المصرية من جديد.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التى سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.