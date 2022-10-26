شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب: قرارات الرئيس السيسى للحماية الاجتماعية تؤكد انحيازه لشعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي معتبرها بمثابة ضربة البداية لتفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى.

وقال "رضوان" فى بيان له أصدره منذ قليل: "إننا ولأول مرة فى تاريخ مصر نرى القيادة السياسية تتخذ مجموعة من القرارات الجرئية يستفيد منها كل المصريين والاسر المصرية من العاملين بالدولة وارباب المعاشات ومختلف الشرائح الاخرى من المواطنين وفى توقيت صعب للغاية فى ظل التداعيات الخطيرة للازمة المالية العالمية".

مشيداً بقرارات رفع الاحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل وتنفيذ تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه مؤكداً أن هذه القرارات لقيت ارتياحا كبيراً من المصريين واسرهم خاصة أن جميع المصريين يستفيدون من هذه القرارات غير المسبوقة فى تاريخ مصر

ووجه النائب طارق رضوان تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات التى ادخلت الفرحة والسرور والسعادة فى قلوب كل المصريين واسرهم مؤكداً أن هذه القرارت ستكون لها اثارها الايجابية على تحقيق حياة معيشية كريمة لكل المصريين.