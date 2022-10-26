شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تطوير قطاعى الطيران والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن صناعة السياحة وهيكلة الطيران المدني، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري، في ظل الحوار الوطني.

تتناولت الورشة عدة محاور من بينها التحديات التى تواجه السياحة في مصر، ودور التحول الرقمي في تعزيز القدرات السياحية المصرية، والثقافة العامة وتأثيرها على السائح، فضلا عن هيكلة الطيران المدني، وفرص وتحديات التأثير الاستراتيجي والاقتصادي للطيران المدني المصري، بالإضافة إلى محور الطيران العارض ودور القطاع الخاص، والطيران منخفض التكاليف ودوره في تنشيط السياحة، وإعادة هيكلة مصر للطيران بين الاستشاري الأجنبي والتنظيم والإدارة، وذلك بحضور عدد من المتخصصين في ذلك الملف بالإضافة إلى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النواب بغرفتي مجلسي النواب والشيوخ.

وخرجت الورشة بمجموعة كبيرة من التوصيات يأتي على رأسها حملة إعلامية لتوعية الأفراد بمسئوليتهم تجاه السياحة، وابتكار مقاصد سياحية بسيطة، والتسويق للسياحة العلاجية، وعمل رحلات طيران بسيطة التكلفة، وصرف أرباح للعمال عن صافي أرباح الشركات، إقامة التليفريك بالمناطق السياحية، تشجيع السياحة الخضراء والطبية، والإسراع بالانتهاء من التحول الرقمي في قطاع السياحة، توفير مواصلات جيدة وسريعة، فتح أسواق جديدة للسياحة في مثل اليابان والبرازيل، الاستفادة من مشروعات تخرج الطلاب للترويج السياحي، رفع كفاءة الفنادق وتصنيف الفنادق الغير مصنفة والتوسع في بناء الكثير منها.

كما أوصت الورشة بزيادة ميزانية تنشيط السياحة وعمل خريطة سياحية تغطي كافة أنواع السياحة، النظر لقضايا العمالة الغير منتظمة بقطاع السياحة، إقامة متحف مائي، تحسين ضوابط الحج والعمرة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع السياحة.

وفيما يخص الطيران المدني أوصت الورشة بضرورة سد مديونية مصر للطيران وتفعيل الطيران منخفض التكاليف، ومراعاة جودة الخدمات المقدمة، وتدريب الكفاءات في الصيانة، وتطوير المطارات والمعدات، ودمج شركات الطيران المدني الثمانية، وتفعيل الطائرات البرمائية، وتفعيل مدينة المطار.

أدار الجلسة كلا من النائبة سهى سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بحضور النائبة هيام فاروق، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وكلا من أحمد مشعل ومحمد الصعيدي، ونيفين إسكندر، أعضاء التنسيقية.

وحضر من خارج التنسيقية النائب يوسف هنداوي، حزب الحرية المصري، والنائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، محمد علي فهمي، رئيس لجنة السياحة والآثار بالمحافظة، دكتور أحمد أمين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ودكتور إسلام السيد حسين، أستاذ مساعد بكلية السياحة والفنادق، مهندس أحمد الشيخ، حزب الأحرار الدستوريين، والباحث الأثري علي لطفى، أيمن بهجت السيد، ونشأت صلاح حتة، عضو حزب الشعب الجمهوري، وأحلام وليد بركات، باحث وماجستير في التراث، محمد التهامي، حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إجلال النزهي، حزب العدل، سعيد شحاتة، حزب مصر بلدي، أمير هاني، حزب الإصلاح والنهضة، دكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان، محمد عطية عبد التواب، حزب العدل، إبراهيم سالم، مساعد رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، ريهام خيري، مضيفة جوية وعضو حزب المؤتمر، عبد الحكيم سلمان، حزب المحافظين، عصام رجب حزب المصري الديموقراطي، محمد أيمن سالم، صحفي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.