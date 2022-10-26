شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين" قرارات الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، مؤكدا أن هذه القرارات تحمي المواطن من آثار الأزمات التي يشهدها العالم أجمع، وتنم عن حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين محدودي الدخل وتضعهم على رأس أولوياتها في شتى القرارات، فضلا عن أنها تمثل دعما حقيقيا من الرئيس السيسي للمواطنين، وتستهدف حماية المواطنين من أى ارتباك مع الأزمات العالمية وتحقيق حياة كريمة لهم.

ووجه "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، الشكر للرئيس السيسي على مثل هذه القرارات التي تحمي المواطن من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي بالتفاعل مع الشعب المصري ونبض الشارع المصري تستهدف التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية ورفع الأسعار في الدول الأوروبية وغيرها من الدول العربية، وتنظر إلى مصلحة المواطنين في المقام الأول.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الحكومة تتعامل برفق مع المواطن وفقا لتوجيهات الرئيس السيىسي، مؤكدا أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تستهدف بكل تأكيد رفع المعاناة عن المواطن، لافتا إلى أن هذا القرارات خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجة غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية.

وأكد أن حديث الرئيس السيسي عن دعم المواطن والعمل على عدم تحمله أعباء إضافية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يؤكد إحساسه الدائم بنبض الشارع وامتداد لجهود الرئيس السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، موضحا أن تكليف الرئيس للحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي على اعتبارها خارطة طريق للمستقبل يعد انعاكساً لإدراك الرئيس الكامل لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي دائما يستبق الظروف العصيبة بقرارات إنسانية تدعم المواطن، موضحا أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بعدد من الإجراءات تستهدف دعم المواطن البسيط، وتوصيل رسالة له بأن الدولة لن تتركه في ظل تلك المحنة العصيبة، وستظل دائما تعمل من أجل توفير حياة كريمة لدعم ملايين الأسر المصرية.

ونوه بأن قرارات الرئيس السيسي تتسم دائما بالإنسانية والوقوف بجانب كل مواطن، لا سيما محدود الدخل الذى أصبح يواجه أزمة كبيرة جراء مواجهة الغلاء والوضع الاقتصادى المتذبذب، مشيرا إلى أن تلك التوجيهات بمثابة رسالة دعم للمواطن، والتأكيد على أنه في صدارة قائمة الاهتمام لدى القيادة السياسية.

وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وفقًا لما ينص عليه الدستور، وهذه القرارات التي أقرها الرئيس هدفها مساندة الفئات المهمشة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، مؤكدا أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي ضروري للغاية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي، ولا يوجد إصلاح اقتصادي بعيد عن الإصلاح الاجتماعي.