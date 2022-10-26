شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على اقتراح برغبة لإنشاء مستشفى عام بحى شرق شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء مستشفى عام – بحي شرق شبرا الخيمة وضواحيها – بمحافظة القليوبية.

وطالب النائب مجاهد نصار بإنشاء مستشفى عام لخدمة أبناء مدينة شبرا الخيمة على أرض تابعة للإصلاح الزراعى وغير مزروعة، مشيرا إلى أن مدينة شبرا الخيمة متكدسة سكانيا، حيث يبلغ عدد سكانها ما يربو على 3 مليون نسمة ولا يخدمهم سوى عدد 3 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان، وزاد الوضع صعوبة نقل تبعية مستشفى ناصر العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهذا تسبب فى معاناة المواطنين فى الحصول على الخدمات العلاجية المناسبة لهم واللجوء إلى المراكز الخاصة عالية التكلفة، وهو ما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصةً أن أهالي مدينة شبرا الخيمة من محدودى الدخل.

وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن عودة خط السكة الحديد القديم الذي يمر في قرية القصابى إلى محافظة كفر الشيخ ومده لميناء البرلس – محافظة كفر الشيخ، وتأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تشغيل محطة سكة حديد قمن العروس– مركز الواسطى – محافظة بنى سويف.