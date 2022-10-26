شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: حديث الرئيس السيسي فى ختام للمؤتمر الاقتصادى شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى، قائلا: كلمة شاملة وصادقة حرصه خلالها على تقديم كشف حساب لكافة الجهود المبذولة من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، فى إطار الامكانيات المتاحة.

وأكد الجندى، فى بيان له، أن حديث الرئيس السيسى عن التحديات والصعوبات الموجودة الآن، الهدف منه هو توجيه المسئولية لكافة مؤسسات الدولة سواء قطاع عام أو خاص، ومجتمع مدنى ومؤسسات دينية، وجمعيات أهلية، بضرورة تضافر الجهود معا من أجل استكمال المسار الصحيح فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن الحكومة لن تستطيع وحدها حل كافة المشكلات ومواجهة التحديات، بل تحتاج إلى فكر عميق ومتفهم لحجم القضايا التى تواجه بلدنا لذلك لا بد من إشراك كافة الجهات من أجل توحيد مسار المواجهة.

ولفت إلى أن كشف الرئيس السيسى، للتحديات الخاصة بمسألة التوسع فى بناء الفصول والمدارس، يؤكد حرص الدولة ومساعيها من أجل تحقيق مستوى جودة تعليم أفضل لكافة الطلاب، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عن حصول 17 مليون مواطن على الكهرباء بنصف سعرها الحقيقى، يؤكد استمرار الدولة فى تقديم الدعم للمواطن البسيط، والحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية والوقوف بجانبه فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة الحالية.

وأشار النائب حازم الجندى، إلى أن كل رقم ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته، يمثل إنجاز كبير لم يستطع أى رئيس أو نظام حاكم فى مصر تحقيقه، وما تحقق خلال الـ100 عام الماضية تم إنجازه فى 5 سنوات بفضل الإخلاص الحقيقى والجهد الذى تبذله القيادة السياسية وتسعى بكل طاقتها لمحاربة الفقر واستهدافه بالعمل والبناء المستمر والدعوة لكل الجهات من أجل وضع يدها فى نهضة هذا الوطن.

وأضاف أن حديث الرئيس عن تطوير الموانئ، والاسكان، وانهاء ملف العشوائيات والمناطق الخطرة، وكذلك الجهود المبذولة فى التعليم والزراعة والصحة، يكشف حجم الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع فى مختلف القطاعات.

وأنهى النائب حازم الجندى بيانه بضرورة الانتباه لمحاولات الوقيعة بين الشعب والقيادة السياسية ونشر روح الإحباط واليأس استغلالا للضغوط الاقتصادية الشديدة التى تعانى منها كافة دول العالم، ومصر جزء منها بالطبع، وناشد النائب المهندس حازم الجندى كافة المثقفين وقادة الرأى والشباب الواعى أن يكون له الكلمة الآن وتوعية المواطن ضد مخاطر محاولات تفرقة وحدة الصف المصرى وتشكيكه فى مستقبل مصر وضرورة مواجهة تلك المحاولات بالوعى وتوضيح كافة الحقائق.