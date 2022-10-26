شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يشيد بقرارات حزمة الحماية الاجتماعية: تدعم الأكثر تأثرا بالأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بقرارات حزمة الحماية الاجتماعية التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تأتى في إطار دعم الطبقات الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية، ومراعاة لظروف المواطنين، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم - وفق تصريحات رئيس الوزراء.

وأضاف الشناوى: "تابعنا تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وهى جهد محمود ولكن المواطن يحتاج لأكثر من ذلك.

وتابع الشناوى: "أصبح لزاما على الحكومة الإسراع بتفعيل مهام المجلس الأعلى للأجور بما يساهم فى وضع أسس واضحة لمنظومة الأجور، وتقليل الفوارق بين وحدات الموازنة المختلفة والإسراع بذلك، وبخاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتبعاتها".