شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تضامن النواب" عن قرارات الحماية الاجتماعية: نثق فى الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى بقرارات الحكومة الخاصة برفع الحد الأدني للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا فى الوقت ذاته بكلمة الرئيس السيسى خلال ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادى، مؤكدا أن هذه القرارات تحمى المواطن المصرى من آثار الأزمات التى يشهدها العالم.

وأضاف القصبى أن الرئيس السيسي واحد من المصريين وليس ببعيد عنهم يسعى لبناء مصر الجديدة ويعظم من شأن الإنسانية والإنسان المصرى ويسعى لبناء البشر والحجر، مشيدا بكلمة الرئيس فى المؤتمر الاقتصادى والتى تعتبر ترجمة فعلية ونتائج مبشرة لعلاج التضخم الناتج عن الأزمات العالمية، وانعاكساً لإدراك الرئيس الكامل لما تواجهه الدوله المصرية من تحديات.

وتابع: "ما تحدث به الرئيس عن دعم المواطن والعمل على عدم تحمله أعباء إضافية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تأكيد لإحساسه الدائم بنبض الشارع وامتداد لجهود الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى"، موضحا أنه لا بد أن نفخر بما تم إنجازه من مشروعات إن لم يتم إنجازها كنا سنتكلف الكثير الآن ولن نستطيع أن نجعل مصر مركزا استراتيجيا عالميا لعدد من الصناعات والطاقة.

وأوضح: "علينا جميعا أن نتكاتف لتمر تلك المرحلة وسوف تتحول من محنة إلى منحة وكلنا ثقة فى القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد والأب والإنسان الواثق فى نفسه والمطمئن بالله".