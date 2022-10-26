شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سليم: قرارات الرئيس السيسي لرفع الأعباء عن المواطن غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس القرارات التى اتخذتها الحكومة والخاصة برفع الحد الأدني للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى بأنها غير مسبوقة فى تاريخ مصر.

وقال "سليم" فى بيان له أصدره اليوم إنه لأول مرة يتخذ رئيس مصرى قرارات يستفيد منها جميع المصريين سواء العاملين بالدولة أو أرباب المعاشات أو من غير العاملين بالدولة، مشيداً بقرار رفع الأحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل وتنفيذ تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه مؤكداً أن هذه القرارات لقيت ارتياحا كبيراً وواسع النطاق من جميع المصريين

ووجه الدكتور تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه على التنفيذ الفورى لقرارات المؤتمر الاقتصادى مؤكداً اهمية هذه القرارات لتخفيف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين خاصة أن هذه القرارات بيستفيد منها كل المصريين واسرهم

وقال الدكتور محمد سليم إن اتخاذ هذه القرارات التى تكلف الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات يؤكد صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة الاقتصادية العالمية معرباً عن ثقته فى أن الأيام القادمة سوف تشهد استكمال تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى.