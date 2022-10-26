شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "مستقبل وطن": قرارات الرئيس تغلفها الإنسانية والشعور بنبض الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن ممثل الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن النائب أشرف رشاد الشريف، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع حزمة الحماية الاجتماعية، حيث وجه بإقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليرتفع من 2700 جنيه ل 3000، وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بمبلغ 100 جنيه، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى شهر يونيو القادم، ضمن حملة إجراءات حماية اجتماعية بتكلفة تصل لنحو 76 مليار جنيه فى الفترة من نوفمبر المقبل وحتى 30 يونيو 2023.

وأشاد "رشاد " فى بيان له، بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، والتى تؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم بكافة المواطنين، عبر سلسلة من القرارات الرئاسية المتتالية خلال مدد قليلة لدعم الأسر المصرية ومحدودي الدخل، وهو ما لاقى ترحيب واسعًا من المواطنين، ممن شعروا بحرص القيادة السياسية على توفير الدعم لهم خلال فترات تعاني فيها كافة دول العالم من الأزمات الاقتصادية.

وأكد ممثل الأغلبية البرلمانية على أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تغلفها الإنسانية والشعور بنبض الشارع، تأتى دائما عبر قرارات سديدة وعملية وسريعة، تتكامل مع احتياجات المواطنين.

وأشار "رشاد" إلى أن تلك القرارات بزيادة سقف الحماية الاجتماعية، لمختلف فئات الشعب، تعكس رغبة القيادة السياسية الصادقة فى تحسين أحوال المواطنين في توقيت مثالى.