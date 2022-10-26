شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أمين مسعود: قرارات الرئيس السيسى برفع الأجور والمعاشات تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان القرار التى اتخذها مجلس الوزراء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أقرها خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بالتاريخية وفى صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيه

وأشاد "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم بقرار رفع الأحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل وتنفيذ تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه مؤكداً أن هذه القرارات لقيت ارتياحا كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية

ووجه المهندس أمين مسعود تحية قلبية للرئيس السيسى على تكليفه للحكومة بالتنفيذ الفورى لقرارات المؤتمر الاقتصادى مؤكداً اهمية هذه القرارات لتخفيف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين خاصة أن هذه القرارات بيستفيد منها كل المصريين وأسرهم.