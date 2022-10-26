بعد انقطاع 14 ساعة.. إعادة ضخ المياه لمدينة بنها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، اليوم الأربعاء، إعادة ضخ المياه لمدينة بنها بعد الانتهاء من أعمال تركيب محولات الكهرباء الخاصة بمحطة مياه بنها المرشحة، لتعود المياه بصفة منتظمة تدريجيًا لكافة مناطق المدينة، بعد انقطاع 14 ساعة.

وكانت المياه انقطعت عن عدد من المناطق بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بشكل مفاجئ، دون إعلان مسبق من شركة مياه القليوبية.

وقالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه جرى الدفع بعدد من الفنيين وجاري التعامل وإصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

وانتقل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى محطة مياه المرشحة بمدينة بنها صباح اليوم لمتابعة أعمال إصلاح العطل المفاجئ لـ2 محول كهرباء ضمن المحولات القائمة على تشغيل المحطة والذي أدى إلى انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة بنها منذ الصباح الباكر.

ووجه المحافظ بالدفع بالمزيد من سيارات مياه الشرب المتنقلة والتركيز على الأماكن الحيوية كالمستشفيات والكليات والمدارس والشوارع الحيوية لتعويض عملية قطع المياه، مؤكدًا أنه جرى التنسيق مع شركات الكهرباء لتوريد المحولات اليوم وتركيبها، بالإضافة إلى الدعم بجنيريتور توليد كهرباء للعمل بديلًا عن المحولات لحين الانتهاء من تركيبها لتشغيل المياه.

وأكد أن المهندسين والأطقم الفنية يبذلون جهود مضنية للانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة في أسرع وقت ممكن، وأنه جرى تكليف مسئولي إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة بالتواجد على مدار الساعة بمقر غرفة العمليات لمتابعة واستقبال شكاوى المواطنين بشأن أي قصور في خدمات المياه والصرف الصحي خلال فترة الإصلاح المقررة.