وزير الصحة: لا يوجد نقص فى أسرة الرعاية المركزة ولكن سوء توزيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه لا يوجد عجز في أسرة العناية المركزة ولكن المشكلة في عدالة التوزيع.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هناك إشكالية في نقص الكوادر العاملة في العنايات المركزة على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الصحة، أنه تم الوصول إلى نسب جيدة للغاية فيما يتعلق بقوائم الانتظار، قائلا: "قوائم الانتظار وصلنا فيها إلى نسب لا تتعدى من 3 إلى 4 أسابيع".

وقال وزير الصحة والسكان: "أقدر أن هناك حالات حرجة لا تتحمل هذه المدة"، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة توجد بها قوائم انتظار تصل إلى 6 أشهر وسنة في بعض الأحيان.