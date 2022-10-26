خادم الحرمين يصدر أمرا بالعفو عن 6 باكستانيين

السعودية تعلن مشاركتها في معرض إكسبو 2025 أوساكا باليابان أعلنت السعودية عن مشاركتها في معرض إكسبو 2025 أوساكا الذي تنظمه اليابان، وذلك بعد توقيع اتفاقية المشاركة على هامش اجتماع التخطيط... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 ربيع الثاني 1444 هـ 01 ربيع الثاني 1444 هـ

وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى محافظة عدن وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن، اليوم، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بكميات بلغت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 ربيع الثاني 1444 هـ 01 ربيع الثاني 1444 هـ

توثيق وفاة 5684 مهاجرا إلى أوروبا منذ 2021 وثّقت المنظمة الدولية للهجرة، وفاة ما لا يقل عن 5684 شخصا على طول مسارات الهجرة إلى أوروبا وداخلها منذ بداية عام 2021.ودعت المنظمة، في... لندن الوكالات لندن الوكالات 29 ربيع الأول 1444 هـ 29 ربيع الأول 1444 هـ

قنبلة قذرة تقلق روسيا في حربها مع كييف نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بيانا قدمت فيه تفاصيل المعلومات المتوفرة لديها حول تخطيط كييف للاستفزاز بتفجير «قنبلة... موسكو: الوكالات موسكو: الوكالات 28 ربيع الأول 1444 هـ 28 ربيع الأول 1444 هـ

10 إيرانيين يتخابرون مع إسرائيل أفادت تقارير إعلامية إيرانية بقيام سلطات البلاد باعتقال 10 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل، وبحسب التقارير فقد كان المتهمون على... طهران: الوكالات طهران: الوكالات 28 ربيع الأول 1444 هـ 28 ربيع الأول 1444 هـ

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