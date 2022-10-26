خادم الحرمين يصدر أمرا بالعفو عن 6 باكستانيين

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السعودية تعلن مشاركتها في معرض إكسبو 2025 أوساكا باليابان
أعلنت السعودية عن مشاركتها في معرض إكسبو 2025 أوساكا الذي تنظمه اليابان، وذلك بعد توقيع اتفاقية المشاركة على هامش اجتماع التخطيط...
وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى محافظة عدن
وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن، اليوم، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بكميات بلغت...
توثيق وفاة 5684 مهاجرا إلى أوروبا منذ 2021
وثّقت المنظمة الدولية للهجرة، وفاة ما لا يقل عن 5684 شخصا على طول مسارات الهجرة إلى أوروبا وداخلها منذ بداية عام 2021.ودعت المنظمة، في...
قنبلة قذرة تقلق روسيا في حربها مع كييف
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بيانا قدمت فيه تفاصيل المعلومات المتوفرة لديها حول تخطيط كييف للاستفزاز بتفجير «قنبلة...
10 إيرانيين يتخابرون مع إسرائيل
أفادت تقارير إعلامية إيرانية بقيام سلطات البلاد باعتقال 10 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل، وبحسب التقارير فقد كان المتهمون على...
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