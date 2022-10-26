بوتين يشهد مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية

26 أكتوبر , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب). أفاد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شهد اليوم الأربعاء مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية. وأضاف في بيان «نُفذت المهام المحددة لتدريب قوات الردع الاستراتيجي بالكامل، ووصلت جميع الصواريخ إلى أهدافها». وأظهرت قناة «زفيزدا» التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وزير الدفاع سيرغي شويغو وهو يقول لبوتين إن المناورات تمثل «توجيه ضربة نووية ساحقة من جانب قوات الدفاع الاستراتيجي رداً على ضربة نووية من العدو». وقال رئيس الأركان فاليري غيراسيموف لبوتين إن المناورات شاركت فيها صواريخ باليستية عابرة للقارات (يارس) وغواصات وطائرات قاذفة استراتيجية (توبوليف).

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