شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: تذليل العقبات أمام المستثمرين أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن هناك اهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحفيز الاقتصاد المصرى باعتباره عصب الحياة فى مصر ومواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، قائلا: "هناك اهتمام من الدولة المصرية بالاقتصاد وتهيئة المناخ للمستثمرين".

وأوضح المستشار حسين أبو العطا، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، أن توفير التسهيلات لرجال الأعمال ودعم المستثمرين أبرز ما ورد فى مخرجات المؤتمر الاقتصادى من اهتمام بتذليل كل العقبات للمستثمرين ورجال الأعمال.

وتابع: "كل ما يحدث من مخرجات المؤتمر الاقتصادى سيحدث له صدى على السوق المصرى الفترة المقبلة".