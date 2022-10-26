إرادة جيل: الدولة حريصة على الحياد بين القطاع الحكومى والخاص بكل المشروعات

القاهرة - سامية سيد - قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن المؤتمر الاقتصادى صدر عنه توصيات مهمة ستكون فى صالح الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على الحياد بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى كل المشروعات بهدف الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف تيسير مطر، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن استمرار المؤتمر الاقتصادى فى كل سنة يدل على اهتمام الحكومة والرئيس السيسى بالمؤتمر ومخرجاته، ونرى ما هى المعوقات التى ستواجه التنفيذ.

وأشار إلى أن اهتمام الرئيس السيسى بالمواطن البسيط كان أكثر من أى شخص أخر، لافتا إلى أن كلمة الرئيس كانت كلها رسائل وأهم ما فيها المواطن والحفاظ على الوطن، بالإضافة إلى تشجيعه الشباب على التعبير عن آرائهم مما يدل على حرية الرأى.