الإصلاح والنهضة: توقيت المؤتمر الاقتصادى بالتزامن مع الحوار الوطنى مؤشر جيد

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يوضح أن الملف الاقتصادى على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن توقيت المؤتمر بالتزامن مع الحوار الوطنى مؤشر جيد لرؤية الدولة الشاملة لجميع الملفات.

وأضاف هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية ليست لديها رفاهية الوقت فى الملف الاقتصادى وهناك تحركات سريعة وهامة، وهذا ما رأيناه من تأكيدات الرئيس السيسى بأن تحويل كل مقتضيات الملف الاقتصادى لسياسات يتم تطبيقها وتنفيذها.

وأشار إلى تنوع المسارات المختلفة للمؤتمر وهى سياسات اقتصاد كلى، وتمكين قطاع خاص، وعمل خارطة طريق للاقتصاد، لافتا إلى أنه كنا ننظر مسار رابع وهو ما سنناقشة فيما بعد، وهو انعكاس هذا الأمر على الأبعاد الاجتماعية.