شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: لدينا 3100 سيارة إسعاف و1664 نقطة ثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن هيئة الإسعاف لم يتم إنشائها لكى تكسب فهى هيئة غير هادفة للربح، مضيفا: "لدينا 3100 سيارة بخلاف سيارات حياة كريمة بالإضافة إلى 1664 نقطة ثابتة منتشرة فى المحافظات".

وتابع وزير الصحة: "هيئة الإسعاف هيئة محترمة تعمل بأقصى ما يمكن عمله لتأمين الاحتياج الطارى للمواطن، والخدمات فى المجمل بالمجان إذا كانت فى داخل نطاق المحافظة دون تحصيل أى رسوم فنقل المريض يكون بالمجان من مستشفى حكومى لحكومى أو من خاص لحكومى ويتم تحصيل الرسوم المقررة إذا كان النقل من مستشفى حكومى لخاص طبقا لرغبة المريض".

وقال جميع حالات الغسيل الكلوى والأورام يتم تحصيل 50% من الرسوم عليها.

جاء ذلك خلال تعقيب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة التى بلغت ما يقرب من مائة أداة رقابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى رفعت اليوم، الأربعاء.